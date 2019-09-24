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Министр обороны Андрей Загороднюк считает реальным полный переход на контрактную армию в Украине даже в условиях продолжающегося вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом он сказал в интервью BBC News Украина.

Загороднюк подчеркнул, что однозначно является сторонником контрактной армии.

При этом он назвал реальным полный переход на контрактную армию в условиях продолжения конфликта на Донбассе. «Я думаю, что это реально. Сейчас идет оборонный обзор, происходит пересмотр структуры ВС, особенно это касается тех зон, где у нас ООС - там мы видим только контрактников», – отметил он.

«Мы не видим срочников в ООС, система построения ВС не должна базироваться на срочниках. Основной компонент - профессиональная армия. Это возможно сделать. Нельзя сказать: у нас отток, поэтому давайте закрывать срочниками. Наше системное решение - привлечение профессионалов», – заявил Загороднюк.

В то же время он затруднился ответить на вопрос, когда возможен полный переход на контрактную армию. «Здесь трудно сказать. На этот вопрос мы сможем ответить предварительно до конца года, а окончательно - в следующем году. Ведь чтобы ответить, мы должны знать окончательную структуру ВС. А для того, чтобы это знать - надо ответить на вопрос о наших планах, угрозе и ситуации в сфере среды безопасности», – подытожил Загороднюк.
ForUm

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