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За 6 месяцев 2019 года группа Нафтогаз получила чистую прибыль в размере 24,7 млрд грн, что почти в два раза больше результата 6 месяцев 2018 года, сообщает пресс-служба компании.

Так, прибыль до налогообложения за 6 месяцев 2019 составила 31,9 млрд грн, что на 79% превышает результат 6 месяцев 2018 года.

«Группа достигла такого показателя в основном за счет улучшения финансового результата сегментов «Интегрированный газовый бизнес» и «Транзит природного газа» (результат сегмента представляет собой операционная прибыль/(убыток), к которому прилагается эффект операционных курсовых разниц)», – говорится в сообщении.

В компании также подчеркнули, что на уменьшение прибыли до налогообложения в 2018 году повлияло признание 4,8 млрд грн расходов на компенсацию НДС по решению Арбитража по транзиту природного газа.

Напомним, по результатам деятельности в 2018 году НАК «Нафтогаз Украины» как отдельное юридическое лицо получило чистую прибыль в сумме 13,6 млрд грн.
ForUm

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