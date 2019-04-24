По результатам деятельности в 2018 году НАК «Нафтогаз Украины» как отдельное юридическое лицо получило чистую прибыль в сумме 13,6 млрд грн, сообщает пресс-служба компании.

Финансовые результаты Нафтогаза подтверждены независимым аудитором ЧАО «Делойт энд Туш ЮСК».

Отмечается, что Нафтогаз остается прибыльным третий год подряд, хотя в 2018 году чистая прибыль компании уменьшилась на 64% по сравнению с 2017 годом. Сокращение размера чистой прибыли по сравнению с прошлым годом произошло в результате того, что в финансовой отчетности компании за 2017 были отражены положительные результаты решений Стокгольмского Арбитража в размере 12,6 млрд грн.

В отчетности за 2018 год, в свою очередь, был учтен признанный Нафтогазом НДС на компенсацию по решению арбитража по транзиту газа в размере 4,8 млрд грн. На сокращение прибыли Нафтогаза на 10,1 млрд грн повлияло также обеспечение по судебным искам. Большую часть этой суммы, а именно 9,6 млрд грн составило обеспечение по судебному делу с АО «Укртрансгаз» по покрытию разбаланса в ГТС.

При этом Нафтогаз получил прибыль от продажи и поставки природного газа в размере 5,1 млрд грн. В том числе получен убыток от реализации газа потребителям ПСО в размере 2,9 млрд грн и прибыль через реализацию газа для других потребителей по нерегулируемым ценам - почти 8,0 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем в 2017 году. после

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» по итогам 2017 года получила чистую прибыль в размере 39,33 млрд грн.