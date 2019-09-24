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Все религиозные тексты в Церкви делят на 3 разряда: Библию, не вошедшие в Библейский канон книги, а также еретические книги.

Фото: youtube

Как сообщает Центр информации УПЦ, о том как Церковь относится к апокрифам, и какие книги опасны для христианского сознания рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) в эфире программы «Церковь и общество» на телеканале «Глас».

«Само слово "апокриф" имеет древнегреческое происхождение, и буквально оно означает "тайный, прикрытый". Именно этими книгами изначально хвалились гностики. И поэтому у христиан создалось такое настороженное отношение к апокрифам. Хотя апокрифы есть разные», – отметил митрополит Антоний.

По его словам, еще в древности отец церковной истории епископ Евсевий Кессарийский разделил все религиозные книги на 3 разряда: Библейский канон, не вошедшие в канон книги и еретическая литература.

Третий разряд религиозной литературы – еретические книги – опасен для христианского сознания, поэтому такую литературу не рекомендуют читать христианам, подчеркнул иерарх УПЦ.

Абсолютный авторитет принадлежит только тем книгам, которые входят в Священный Канон, однако далеко не все неканонические книги являются еретическими. «Есть книги антихристианские, которые несут только негатив для христианской жизни, а есть книги с проблемами относительно авторства или различными точками зрениями, а есть книги с высоким авторитетом в христианской жизни», – сказал владыка Антоний.

В качестве примера митрополит УПЦ привел собрание богословских текстов на греческом языке, авторство которых приписывают святому Дионисию Ареопагиту.

Даже если авторство тех или иных апокрифов смогут установить, ни одна из этих книг уже никогда не войдет в Священное Писание. Он разъяснил, что Православная Церковь в течение 5 веков подвергала серьезному анализу каждую из религиозных книг, чтобы выяснить, кто является автором каждого конкретного документа и соответствует ли этот документ Божественному Откровению. В результате такого тщательного изучения и появился Библейский канон, изменять который нельзя.

Владыка Антоний призвал паству изучать свою веру не только через чтение Библии и апокрифов. «Мы никогда не поймем церковное событие по-настоящему, если мы будем знакомиться (с ним – Ред.) чисто интеллектуально, в отрыве от церковной жизни», – пояснил он.

"Важно знать, что в богослужебных текстах тоже есть очень много того, что отражает церковное сознание и церковное Предание", - подчеркнул митрополит Антоний. В завершении он призвал верующих внимательно вслушиваться в церковные тексты.
ForUm

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