Львівщина купить книжки у видавництв, чиї склади постраждали від атак РФ

Львівщина спрямує 2 млн грн з обласного бюджету на закупівлю книжок зі складів українських видавництв. Придбані видання передадуть бібліотекам області.

Про це повідомила Львівська обласна державна адміністрація.

Рішення ухвалили після російської атаки на Київ та область 28 серпня, внаслідок якої були знищені та пошкоджені склади з книжками українських видавництв і книгарень.

За словами начальника Львівської ОДА Максима Козицького, під час атаки було знищено понад 60 тисяч примірників книжок. Загальні попередні збитки книжкового бізнесу від російських атак уже перевищують 23 млн грн.

«Терміново треба рятувати українські книжки зі складів, поки ворог не знищив всю працю наших видавців. З обласного бюджету Львівщини виділяємо 2 мільйони гривень на закупівлю книжок зі складів українських видавництв. Згодом передамо їх бібліотекам», – заявив Козицький.

Очільник області також закликав територіальні громади та депутатів місцевих рад Львівщини долучитися до закупівлі українських книжок для бібліотек, шкіл та інших комунальних установ.

«Навіть невелика сума від кожної громади у масштабах області стане суттєвою підтримкою для книговидавців. Українські книги мають бути в руках українських читачів! Зробіть те, що у ваших силах», – додав Козицький.

Російські атаки на книжкову інфраструктуру України тривають протягом кількох місяців. 2 липня був зруйнований центральний склад логістичної компанії Denka Logistics, де зберігалися книжки видавництва BookChef. Тоді було знищено близько 800 тисяч примірників.

У ніч на 19 липня російська атака знищила склад видавництва «Книголав», де втратили близько 250 тисяч книжок, а також пошкодила друкарню групи «Конві».

1 серпня внаслідок російського обстрілу Харкова були пошкоджені склади видавництва «Ранок», де також зберігалася продукція «КнигоЛенду», «Фабули», READBERRY та Korali Books. Під час пожежі згоріли, зокрема, сотні тисяч підручників.

У ніч на 16 серпня через російську атаку на Київ постраждали офіси та склади видавництв «Наш Формат», «Лабораторія», BookChef та РМ біля станції метро «Почайна». Також зазнав пошкоджень книжковий ринок «Петрівка».

Під час атаки на Київ та область у ніч на 28 серпня російський безпілотник влучив у склад «Нової пошти» у Святопетрівському, де зберігалися книжки книгарень Readeat і Book.ua та низки українських видавництв. Також у Києві згорів склад видавництва Vivat.

За попередніми оцінками, протягом липня та серпня внаслідок російських атак було знищено наклади, що становлять близько третини річного обсягу випуску книжок в Україні. Окрім того, через атаки згоріли 9% нових підручників, запланованих до випуску для школярів у 2026 році.

Крім того, засновник видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Іван Малкович повідомив, що цієї ночі знищено склад, звідки безпосередньо розсилали книги видавництва.

"Тому найближчим часом в "А-ба-ба-га-ла-ма-ги" будуть затримки з відправленням замовлень. Згоріло багато наших розкішних книжок на велику суму", – написав він в мережі Facebook.

Раніше в п’ятницю засновник книгарень Readeat та сервісу "BookTicket" Дмитро Феліксов теж повідомив, що від російського обстрілу постраждав склад, де були книги його книгарні, Book.ua та низки видавців.