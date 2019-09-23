Министр образования Анна Новосад заявила, что получает зарплату вдвое меньше, чем трактористы летом. Об этом она сказала в интервью «Украинской правде. Жизнь».

По ее словам, она недавно встречалась с представителем крупного аграрного бизнеса, который вкладывает средства в профессиональное образование.

«У него банально нет трактористов и других работников. Он говорит: у меня тракторист в летний период получает 70 000 - 80 000 грн зарплаты. Эта зарплата вдвое больше, чем моя зарплата министра», - объясняет важность профтехобразования Новосад.