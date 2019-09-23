Вчера, 22 сентября, в Новоград-Волынском районе Житомирской области на 250 км автодороги Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и автобуса, в результате которого 9 человек погибли, еще 10 получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба областной полиции.

Предварительно установлено, что около 22:30 на трассе Киев-Чоп, вблизи с. Большой Молодьков Новоград-Волынского района 55-летний водитель DAF с полуприцепом (цистерна), направляясь в направлении столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением Житомир-Яремча, который стоял на обочине дороги.

По имеющейся информации, 66-летний водитель автобуса остановился для устранения возникшей в пути технической неисправности (замены колеса). Всего в автобусе путешествовали 49 пассажиров. В момент ДТП часть людей находились на обочине дороги.

В результате на месте происшествия погибли 9 пассажиров автобуса (полные анкетные данные устанавливаются). Среди погибших несовершеннолетних нет. Еще 9 пассажиров автобуса в возрасте от 42 до 71 года с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в новоград-волынскую больницу.

Необходимая медицинская помощь была оказана и водителю грузовика. Сейчас он задержан в порядке ст.208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы новоград-волынского ОП и Главного управления Нацполиции в области. Начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Зафиксированы все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.