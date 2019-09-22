В Станице Луганской из подконтрольного Украине берега Северского Донца начали строительство временного пешеходного обходного моста. Об этом сообщает миссия ОБСЕ.

Мост должен работать, пока будут ремонтировать основной.

По информации наблюдателей, 19 сентября восемь рабочих сравнивали почву и подготавливали фундамент для временного моста. Также они зафиксировали три грузовика, которые подвозили бетонные плиты и щебень. 20 сентября рабочие установили металлическую конструкцию первой южной опоры.

Кроме того, пиротехники ГСЧС продолжают очистку территории от взрывоопасных предметов.

Напомним, миссия ОБСЕ зафиксировала около 135 взрывов.