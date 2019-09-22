также в разделеОбщество
Сенцов во Львове принял участие в акции в поддержку политзаключенных 17
Прослушка в кабинете директора ГБР может навредить расследованию дел 35
Миссия ОБСЕ зафиксировала около 135 взрывов 20
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в жутком ДТП под Одессой 39
В Луганской области изъяли схрон боеприпасов боевиков «ЛНР» 17
На Донбассе оккупанты 13 раз обстреляли украинские позиции 13
Завтра в Украине ожидаются сильные заморозки 417
В Польше умер украинский военный 65
Украинские пограничники внедрят американскую модель охраны 100
Оккупанты из артиллерии обстреляли украинские позиции вблизи Водяного 17
Шустер подаст в суд на Коломойского 78
В Черновцах водитель врезался в дом и устроил стрельбу 32
На Донбассе ранены четверо украинских военных 15
20 сентября. Картина дня 26
Криклий: Гиперлупа в Украине не будет, идея, мягко говоря, абсурдная 50
На Хмельницкой АЭС может произойти второй Чернобыль 184
«Подрывника» моста Метро арестовали с правом залога 39
Аксенов избран «главой» Крыма еще на 5 лет 41

В Станице Луганской из подконтрольного Украине берега Северского Донца начали строительство временного пешеходного обходного моста. Об этом сообщает миссия ОБСЕ.

Мост должен работать, пока будут ремонтировать основной.

По информации наблюдателей, 19 сентября восемь рабочих сравнивали почву и подготавливали фундамент для временного моста. Также они зафиксировали три грузовика, которые подвозили бетонные плиты и щебень. 20 сентября рабочие установили металлическую конструкцию первой южной опоры.

Кроме того, пиротехники ГСЧС продолжают очистку территории от взрывоопасных предметов.

Напомним, миссия ОБСЕ зафиксировала около 135 взрывов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
5694 грн.
28
Теги