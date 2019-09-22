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В Донецкой области 20 сентября миссия ОБСЕ зафиксировала около 135 взрывов. Это существенное увеличение нарушений режима прекращения огня по сравнению с 11 взрывами 19 сентября.

Об этом говорится в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Большинство нарушений зафиксировали в районах к югу от Светлодарска, к юго-востоку от Авдеевки и на восток и восточно-северо-востоку от Майорска. Эти местности подконтрольные украинскому правительству.

В Луганской области количество взрывов возросло незначительно (17 по сравнению 11) на фоне уменьшения количества нарушений прекращения огня в целом.

Как сообщалось, в зоне боевых действий на Донбассе 21 сентября боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных не было.
ForUm

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