Об этом говорится в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Большинство нарушений зафиксировали в районах к югу от Светлодарска, к юго-востоку от Авдеевки и на восток и восточно-северо-востоку от Майорска. Эти местности подконтрольные украинскому правительству.

В Луганской области количество взрывов возросло незначительно (17 по сравнению 11) на фоне уменьшения количества нарушений прекращения огня в целом.

Как сообщалось, в зоне боевых действий на Донбассе 21 сентября боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных не было.