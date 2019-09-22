В Киеве, на улице Соломенской полицейская Skoda, совершая поворот, не заметила движущийся сзади автомобиль, в результате чего произошло тройное ДТП.

Видео момента столкновения опубликовал Киев Оперативный.

Как видно из видео, водитель полицейской Skoda решил развернуться на перекрестке, однако не заметил, что сразу за ним ехал другой автомобиль, который врезался в авто правоохранителей.

После столкновения второе авто задело третий автомобиль, который ехал навстречу.