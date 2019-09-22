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Объем денежных переводов из-за границы в Украину, которые осуществлялись через сервисы ПриватБанка с начала 2019 года, составил 2,3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

«С начала года объем денежных переводов из-за границы, которые украинцы получили через цифровые каналы и отделения ПриватБанка, вырос на 19% - до 2,3 млрд долларов США. Об этом в ходе форума Global Payments Day 2019 года сообщила руководитель направления денежных переводов ПриватБанка Мария Страшко. По ее словам, количество полученных украинцами иностранных переводов с начала года выросло на 28% - до 6,5 млн», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что за 8 месяцев 2019 года объем денежных переводов из Украины за границу увеличился на 67% - до 800 млн долларов США, а их количество на 13% - до 945 тыс. переводов.
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