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В Хмельницкой области ночью 22 сентября легковой автомобиль столкнулся с электроопорой, в результате чего погибли 4 человека. Об этом сообщает полиция Хмельницкой области на странице в Facebook.

Как сообщается, около 02:00 ночи 25-летний водитель автомобиля Ford Mondeo, двигаясь по автодороге вблизи деревни Новоселка в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой. После столкновения транспортное средство перевернулось.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 пассажира 1985, 1991, 1998 и 2001 годов рождения, которые сидели на заднем сидении автомобиля. Все погибшие были жителями Хмельницкой области. Также в результате ДТП пострадал водитель, который с травмами был госпитализирован. Еще один пассажир не пострадал.

«По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами)», - добавили в ведомстве.

Водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами.
ForUm

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