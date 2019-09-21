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В воскресенье на востоке Украины и в Карпатах ожидаются сильные ночные заморозки до -3 °, в понедельник - заморозки на почве.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

«22 сентября ночью в Карпатах и на Луганщине сильные заморозки 0-3 ° (II уровень опасности, оранжевый). 23 сентября на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки 0-3 ° (І уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.

Также синоптики предупреждают о сильном ветре: 22 сентября в Украине, кроме западных областей, сила порывов достигнет 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
ForUm

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