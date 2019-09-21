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Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию ПАСЕ.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ», — написал он.

По словам Яременко, в настоящее время внимание будет сосредоточено на подготовке делегации Украины в ПАСЕ и проведении консультаций с другими членами Совета Европы с целью «разработки плана возвращения доверия к ПАСЕ».

«Этот подход поддержало преимущественное большинство фракций украинского парламента», — отметил он.

 

26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушение Москвой принципов Совета Европы.

Напомним, Верховная Рада определила состав украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
ForUm

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