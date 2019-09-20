Нардепы от «Слуги народа» Николай Тищенко и Артем Культенко не смогли ответить на вопрос журналистки о том, кто сейчас возглавляет Министерство здравоохранения, хотя сами голосовали за эти кандидатуры.

Видео опубликовано в Twitter Радио Свобода.

«Слуги народу» Микола Тищенко та Артем Культенко, здається, не люблять відповідати на запитання журналістів Радіо Свобода pic.twitter.com/XCXn0GiHao — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 19. září 2019





Вместо ответа Тищенко посоветовал журналистке «попить воды» и добавил, что она не имеет права его проверять.

Журналистка объяснила, что «Слуг» подозревают в том, что они не читают законопроекты, за которые голосуют, и поэтому она решила проверить, так ли это.

Тищенко отреагировал на вопрос эмоционально: «А кто вы такая, чтобы проверять? Ну кто вы? Мой отец или жена? Кто вы?» - возмутился он. Когда девушка ответила, что контролировать власть - это работа журналистов, нардеп ушел.

Как сообщал ForUm, избранный народный депутат, представитель партии «Слуга народа» Максим Бужанский назвал журналистку «Нового времени» Ольгу Духнич «тупой овцой».