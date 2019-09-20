также в разделеПолитика
Кабмин планирует отслеживать желающих купить сельхозземлю 11
Зеленский встретился с миссией МВФ 11
Пристайко: Украина возобновит выплату пенсий жителям ОРДЛО 40
Рада хочет провести верификацию всех соцвыплат 15
Назначен новый глава Аппарата ВР 19
Червоненко: Медведчук поступил так, как поступают все настоящие патриоты Украины и политики 29
«Слуга народа» возглавила делегацию Рады в ПАСЕ 43
Президент одобрил отсрочку штрафов для «евробляхеров» 13
У Зеленского официально объявили о встрече с Трампом 17
Рада ввела электронные чеки 33
ВР изменила календарный план второй сессии 15
Зеленский подписал закон об Антикоррупционном суде 16
Пристайко: ТКГ письменно не согласовала «формулу Штайнмайера» из-за недоразумения 140
Гужва: Офис Зеленского пытается закрыть три телеканала, которые призывают к миру в Украине 38
Экс-посол США посоветовал Зеленскому быть очень осторожным с Коломойским 36
Стефанчук: Нардепы уже нашли недостатки в проекте бюджета 38
В Конгрессе США состоялись слушания о возможном давлении Трампа на Украину 66
Путин – Медведчуку: Вы используете наши добрые отношения, чтобы реализовать интересы Украины и ее граждан 66

Нардепы от «Слуги народа» Николай Тищенко и Артем Культенко не смогли ответить на вопрос журналистки о том, кто сейчас возглавляет Министерство здравоохранения, хотя сами голосовали за эти кандидатуры.

Видео опубликовано в Twitter Радио Свобода.

 


 

 

Вместо ответа Тищенко посоветовал журналистке «попить воды» и добавил, что она не имеет права его проверять.

Журналистка объяснила, что «Слуг» подозревают в том, что они не читают законопроекты, за которые голосуют, и поэтому она решила проверить, так ли это.

Тищенко отреагировал на вопрос эмоционально: «А кто вы такая, чтобы проверять? Ну кто вы? Мой отец или жена? Кто вы?» - возмутился он. Когда девушка ответила, что контролировать власть - это работа журналистов, нардеп ушел.

 

Как сообщал ForUm, избранный народный депутат, представитель партии «Слуга народа» Максим Бужанский назвал журналистку «Нового времени» Ольгу Духнич «тупой овцой». 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2648 грн.
25
Теги