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На Борщаговском путепроводе в субботу, 21 сентября, возобновят движение автотранспорта. Для движения откроют одну полосу в направлении центра. А из центра - 2 полосы, сообщает КГГА со ссылкой на КК «Киевавтодор».

Сейчас идут последние подготовительные работы к запуску движения. В течение недели будут демонтированы 2 временные трамвайные переезды и соединено трамвайное полотно на путепроводе с тем, что за его пределами. До 1 октября восстановят движение скоростного трамвая.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что движение авто по обновленной части путепровода восстановят к концу 2019, а с весны 2020 начнутся работы на противоположной части путепровода.
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