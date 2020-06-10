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Борщаговский путепровод будет полностью обновлен до конца этого года. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Он также показал видео о том, как идет ремонт путепровода.

«Мы понимаем, что ремонт затрудняет движение транспорта. Но, надо учесть то, что мы капитально обновляем объект, который не видел ремонта с 1965 года. То есть 55 лет! И делаем это, заботясь о безопасности и комфорте киевлян, - сказал мэр. - Более того, объект ремонтируют, не перекрывая полностью движение по нему. В прошлом году обновили линию скоростного трамвая. Для этого пришлось почти полностью разобрать старую конструкцию сооружения. - Потому что, как говорят специалисты, мост мог обвалиться», - отметил Кличко.

По его словам, на участке путепровода под трамвайными путями и на части сооружения в сторону центра заменили 41 балку.

Также в мае этого года рабочие завершили капитальный ремонт первой очереди путепровода. Сегодня работы ведутся на второй части – в сторону Большой окружной.

«На этой части объекта тоже заменят балки, ремонтируют также опоры сооружения. Завершить работы на части путепровода в сторону Борщаговки и восстановить там движение мы планируем до начала сентября. Работы – масштабные и их надо было делать безотлагательно», - подчеркнул Кличко.
ForUm

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