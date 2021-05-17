также в разделеСтолица
В Киеве – 102 случая COVID за сутки 8
На «Киевском электровагоноремонтном заводе» обыски 9
В Киеве уменьшилось количество новых случаев COVID-19 12
Полицейских Киева начали вакцинировать второй дозой 11
В Киеве 544 человека заболели коронавирусом 11
В Киеве запускают фонтаны 14
«Страшная цифра»: Кличко назвал себестоимость проезда в Киеве 38
Мост Метро в Киеве ждет первое масштабное обновление с 1965 года 26
В центре Киева прорвало трубу с горячей водой 15
В Киеве – 681 новый больной коронавирусом 10
Киевсовет требует компенсировать выплаты за льготный проезд из госбюджета 13
В Киеве пришли с обыском в еще одно коммунальное предприятие 21
ГФС обыскивает киевский метрополитен и Киевпастранс 21
Аэропорт «Киев» планируют закрыть на 8-9 месяцев 17
Прокуратура ответила на обвинения Кличко в «кошмарении» 19
Прокуратура: Экс-нардеп и чиновники КГГА «крышевали» торговлю в переходах 23
Кличко назвал обыски в коммунальных предприятиях давлением на столичную власть 23
Киевпастранс и метро просят выделить финпомощь или повысить цены на проезд до 25 гривен 27

На улице Льва Толстого в Киеве частично ограничат движение с 7:00 16 мая до 27 июня. Об этом сообщает КК «Киевавтодор».

«Начинается капитальный ремонт улицы Льва Толстого. Будет обновлен ​​участок между улицами Митрополита Липкивского и  Тарасовской. На первом этапе работы будут выполнять на части от ул. Назаровская до ул. Тарасовской (в направлении ул. Владимирской)», - говорится в сообщении.

Ремонт выполнят в комплексе с капитальным обновлением двух путепроводов на ул. Льва Толстого, чтобы дважды не ограничивать движение. Во время ремонта движение будет частично ограничено.

КК «Киевавтодор» просит прощения за неудобства.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги