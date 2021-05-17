На улице Льва Толстого в Киеве частично ограничат движение с 7:00 16 мая до 27 июня. Об этом сообщает КК «Киевавтодор».
«Начинается капитальный ремонт улицы Льва Толстого. Будет обновлен участок между улицами Митрополита Липкивского и Тарасовской. На первом этапе работы будут выполнять на части от ул. Назаровская до ул. Тарасовской (в направлении ул. Владимирской)», - говорится в сообщении.
Ремонт выполнят в комплексе с капитальным обновлением двух путепроводов на ул. Льва Толстого, чтобы дважды не ограничивать движение. Во время ремонта движение будет частично ограничено.
КК «Киевавтодор» просит прощения за неудобства.
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