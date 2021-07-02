Вчера, 1 июля, в Святошинском районе столицы на бульваре Кольцова, 14-м произошел пожар в супермаркете, сообщает пресс-служба ГосЧС.

В 19:27 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре. На место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожжено-спасательных подразделений. По прибытию на место происшествия было установлено, что возгорание произошло в пристройке к магазину, с угрозой распространения огня на магазин. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара и эвакуации людей.

В 19:48 возгорание было локализовано на площади 20 кв. м и в 20:07 – ликвидировано.

На месте происшествия работало 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет. Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранительные органы.