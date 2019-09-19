В Кремле заявляют, что «формула Штайнмайера» должна быть принята без условий, сейчас украинская сторона поменяла свою позицию. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

«Мы знаем, что «формула Штайнмайера» не была чем-то обусловлена. Соответственно, выдвижение условий – это новая позиция (Украины) для всех стран, которые ранее декларировали свое согласие с этой формулой», - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на позицию Украины по «формуле Штайнмайера».

Песков назвал это «новым явлением» и не смог дать ответ на вопрос, как это повлияет на перспективы дальнейшего развития ситуации.

На уточняющий вопрос, увязывает ли Кремль проведение встречи лидеров стран «нормандского формата» и согласование «формулы Штайнмайера», он заявил, что встреча глав государств «должна быть результативной».



«Для того, чтобы она была результативной, сначала нужно провести ревизию и подтвердить те договоренности, которые раньше принимались. Все согласились с «формулой Штайнмайера», и каких-либо условий при этом параллельно не выдвигалось, она не была обусловлена чем-то», - утверждает Песков.

По его словам, сейчас «украинская сторона поменяла свою позицию», и это «не укладывается в рамки имеющихся и подтвержденных договорённостей».

«Безусловно, работу надо продолжать, но насколько работа может продолжаться в условиях меняющихся позиций, мы пока не можем сказать. В условиях постоянно меняющихся или эпизодически меняющихся. В любом случае, это не способствует быстрому продвижению», - ответил Песков на вопрос о дальнейших шагах Кремля.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос реализации «формулы Штайнмайера» для выполнения Минских соглашений будет рассмотрен на встрече лидеров стран - участниц «нормандского формата».

В то же время министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что он дал согласие на «формулу Штайнмайера» по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.

Представитель Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма считает, что реализация «формулы Штайнмайера» возможна после полного прекращения огня, вывода оккупационных войск и техники, обеспечения условий для работы Центральной избирательной комиссии и возвращения контроля над оккупированной частью украинской границы на Донбассе.