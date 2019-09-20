За минувшие сутки, 19 сентября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Николаевки - из стрелкового оружия;

вблизи Богдановки - из вооружения БМП, гранатометов различных систем;

трижды неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Новотроицкого - из стрелкового оружия;

вблизи Новомихайловки - из минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Золотого - из стрелкового оружия;

неподалеку Орехово - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Луганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Травневого - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Новолуганского из ручного противотанкового гранатомета.

Напомним, 18 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня.