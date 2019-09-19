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За минувшие сутки, 18 сентября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

неподалеку Березового - из стрелкового оружия;

дважды вблизи Водяного - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

неподалеку Трасневого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Крымского - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Николаевки из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил вблизи Золотого из стрелкового оружия.
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