За минувшие сутки, 18 сентября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:
неподалеку Березового - из стрелкового оружия;
дважды вблизи Водяного - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:
неподалеку Трасневого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Крымского - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Николаевки из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил вблизи Золотого из стрелкового оружия.
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