Следователи теруправления Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по факту возможного превышения служебных полномочий правоохранителями Ужгородского городского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Закарпатской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По распространенной в СМИ информации, 13 сентября сотрудники полиции доставили двух граждан в помещение Ужгородского городского отдела полиции. Один из мужчин выпрыгнул из окна служебного кабинета четвертого этажа здания отдела полиции, в результате чего получил телесные повреждения, он сейчас находится на стационарном лечении в медицинском учреждении.

Следователи ГБР выясняют обстоятельства происшествия, продолжаются неотложные следственные действия с целью проверки выполнения правоохранителями своих служебных обязанностей; проводятся допросы свидетелей и потерпевших.

Напомним, прокуратура Закарпатской области зарегистрировала уголовное производство по сообщению местных интернет-изданий о пытках правоохранителями двух жителей Ужгорода в горотделе полиции.