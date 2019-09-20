также в разделеОбщество
Мининфраструктуры хочет «максимально упростить» растаможку «евроблях» 17
Россиянину, устроившему стрельбу в больнице Бердянска, дали 5 лет тюрьмы 20
19 сентября. Картина дня 31
Под офисом Зеленского протестовали против «формулы Штайнмайера» 331
Минветеранов будет защищать интересы «подрывника» моста Метро 21
Морпорт «Южный» купил за 26 миллионов 2 списанных тепловоза 30
В ГПУ создали департамент по особо важным делам 15
Украинцев-заробитчан, желающих остаться в Польше, стало больше 52
Суд перенес иск Богдана против журналистов на октябрь 13
Савченко устроилась на работу 524
Задержана информаторка «ЛНР», «искренне» помогавшая ВСУ 82
В Харькове у «закладчика» изъяли крупный запас наркотиков 27
В Виннице Зеленскому выписали удостоверение общества слепых 45
В Украине ожидаются дожди и заморозки 87
В Днипре задержали банду вымогателей, представлявшихся силовиками 27
Рада назначила нового главу ФГИ 64
Скончался бывший генпрокурор Украины 358
ФСБ пыталась завербовать жительницу Хмельнитчины 38

Следователи теруправления Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по факту возможного превышения служебных полномочий правоохранителями Ужгородского городского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Закарпатской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По распространенной в СМИ информации, 13 сентября сотрудники полиции доставили двух граждан в помещение Ужгородского городского отдела полиции. Один из мужчин выпрыгнул из окна служебного кабинета четвертого этажа здания отдела полиции, в результате чего получил телесные повреждения, он сейчас находится на стационарном лечении в медицинском учреждении.

Следователи ГБР выясняют обстоятельства происшествия, продолжаются неотложные следственные действия с целью проверки выполнения правоохранителями своих служебных обязанностей; проводятся допросы свидетелей и потерпевших.

Напомним, прокуратура Закарпатской области зарегистрировала уголовное производство по сообщению местных интернет-изданий о пытках правоохранителями двух жителей Ужгорода в горотделе полиции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
4460 грн.
19
Теги