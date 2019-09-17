Прокуратура Закарпатской области зарегистрировала уголовное производство по сообщению местных интернет-изданий о пытках правоохранителями двух жителей Ужгорода в горотделе полиции.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, на данный момент в рамках указанного производства проверяется обнародованная информация. По результатам предварительного расследования ей будет предоставлена соответствующая правовая оценка.
Предварительная правовая квалификация по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).
Досудебное расследование поручено осуществлять ГБР.
Процессуальное руководство за ходом следствия осуществляет прокуратура Закарпатской области.
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