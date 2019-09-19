Оперативники Служба безопасности Украины разоблачили противоправный механизм присвоения чиновниками средств ГП «Морской торговый порт «Южный» при поставках тепловозов для нужд предприятия. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что в 2018 году руководство госпредприятия заключило договор на поставку двух тепловозов по цене 26 млн гривен и перечислило поставщику аванс в размере 50% суммы.
По заключению профильных экспертов, реальная стоимость тепловозов составляет почти 3 миллиона гривен, ведь перед поставкой в Украину они были списаны с баланса железной дороги одной из стран СНГ в связи с неудовлетворительным техническим состоянием.
Кроме того, передача тепловозов на баланс порта, которая предусматривалась в октябре 2018 года, до сих пор не осуществлена, средства госпредприятию не возвращены. Такие противоправные действия привели к снижению конкурентоспособности государственного портового оператора и, как следствие, уменьшению доходов и отчислений в бюджеты всех уровней.
В ходе проведения санкционированных обысков в Киеве и Одессе в офисных помещениях коммерсантов, порта и по адресам проживания фигурантов дела правоохранители изъяли документацию, которые подтверждает проведение противоправной сделки.
Начато уголовное производство по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
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