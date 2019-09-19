также в разделеСтолица
«Подрывника» моста Метро в Киеве не будут обвинять в подготовке теракта
Кличко просит Раду распустить Киевсовет 61
КГГА ограничила въезд грузовиков в столицу 19
Опубликовано видео задержания мужчины, угрожавшего взорвать мост Метро 89
Крищенко: «Минеру» моста Метро может грозить пожизненное 35
Движение по красной линии метро в Киеве восстановлено 22
Полиция: У задержанного в Киеве «минера» ранее изымали взрывчатку 38
Правоохранители задержали угрожавшего взорвать мост Метро 64
В Киеве задержали мужчин, ограбивших журналиста 14
Установлена личность мужчины, угрожающего взорвать мост Метро 240
Угрожающий взорвать мост Метро мужчина открыл стрельбу 286
В Киеве из-за угрозы взрыва перекрыли мост Метро 250
В Киеве частично остановлено движение по красной линии метро 76
Правительственный квартал перекрыт из-за акции протеста 127
В прокуратуре показали, как в Институте рака вымогали взятки у пациентов 59
В Киеве мужчина тяжело ранил посетителя кафе на Борщаговке 43
В Киеве избили зама Кличко – он в реанимации 63
Кличко обещает способствовать аудиту в КГГА 21

Национальный банк осуществит первую эмиссию купюры 1000 гривен в объеме 5 млн штук в то время, как в НБУ заявили, что выпуск банкноты в 1 тысячу гривен не повлияет на инфляцию.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, передают Українські Новини.

«Мы планирует его осуществить в объеме 5 млн штук», - сказал он.

При этом представитель НБУ добавил, что дальнейшая эмиссия будет зависеть от спроса на данную купюру.

Напомним, Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение новую банкноту номиналом 1 тысяча гривен. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги