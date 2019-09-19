Национальный банк осуществит первую эмиссию купюры 1000 гривен в объеме 5 млн штук в то время, как в НБУ заявили, что выпуск банкноты в 1 тысячу гривен не повлияет на инфляцию.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, передают Українські Новини.

«Мы планирует его осуществить в объеме 5 млн штук», - сказал он.

При этом представитель НБУ добавил, что дальнейшая эмиссия будет зависеть от спроса на данную купюру.

Напомним, Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение новую банкноту номиналом 1 тысяча гривен.