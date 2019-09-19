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Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что граждане Украины должны получить полноценное, а не гибридное, право собственности на свою землю. Об этом он заявил во время выступления на конференции по реформе управления земельными отношениями «Земля как фактор развития украинского села», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Очень важно: «полноценное» - это право владеть, пользоваться и распоряжаться своей землей. Иначе у нас начинается Советский Союз, «совок». Когда граждане получали якобы свои квартиры, но не могли их продавать легально. И это - неправильно. Появившееся в результате? Незаконные «серые» схемы и махинации. То же сейчас происходит у нас с землей», - заявил Зеленский.

Президент напомнил, что после введения моратория на продажу земель в 2001 году народные депутаты должны были разработать прозрачный механизм купли-продажи земли, но парламент до сих пор этого не сделал.

«Вместо механизма появился масштабный теневой рынок, который процветает. Это - миллион гектаров земли и десятки миллиардов гривен. И выиграет от этого не малый фермер, не простой крестьянин, а местные так называемые земельные князьки. Более того, за это время из семи миллионов украинцев, владеющих землей, почти один миллион граждан умерли, так и не получив от государства шанса стать богатыми хозяевами своей земли», - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что тему рынка земли следует обсуждать с обществом, чтобы развеять все мифы и манипуляции, которые были посеяны в сознании граждан за последние почти 20 лет.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца года проведет земельную реформу, чтобы со следующего года создать рынок земли на 40 млн гектаров.

По словам главы государства, после земельной реформы покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения смогут только украинские граждане и компании.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в Украине планируют открыть 1 октября 2020 года.
ForUm

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