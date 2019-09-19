Освобожденный украинский политзаключенный Олег Сенцов заявил, что давал показания о пытках в российском плену для Гаагского трибунала. Об этом он заявил интервью Громадському.

По его словам, он дал показания дал своему адвокату, как только попал в следственный изолятор «Лефортово». Впоследствии заявление о пытках режиссер сделал также в российском суде.

«Я показания дал, потому что это на ФСБ показания, на их действия, для Гаагского трибунала. Зло должно быть наказано», - подчеркнул Сенцов.

По его словам, речь идет о сотрудниках ФСБ, московской группе, приехавшей в Крым специально по заданию. Также, добавил Сенцов, среди ФСБшников были еще и несколько сотрудников СБУ, переметнувшихся на сторону оккупантов.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.