Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа состоится на полях Генассамблеи ООН на следующей неделе. Об этом говорится в сообщении Белого дома по итогам телефонного разговора Зеленского с вице-президентом США Майком Пенсом, передает УНИАН.



Отмечается, что во время разговора, среди прочего, была обсуждена предстоящая встреча Трампа с Зеленским на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. «Вице-президент положительно оценил администрацию президента Зеленского за его смелые действия по борьбе с коррупцией с помощью законодательных реформ и предложил полную поддержку США в этих усилиях», - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что Пенс подтвердил неизменную приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября посетит США для участия в Генеральной ассамблее ООН.