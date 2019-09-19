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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майком Пенсом, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Зеленский поблагодарил Пенса за его личную роль в принятии решения о продлении программы помощи Украине в сфере безопасности и выразил надежду, что в следующем году объемы такой помощи со стороны США только возрастут.

Зеленский подчеркнул важное значение поддержки, которую оказывают Соединенные Штаты для укрепления обороноспособности Украины и реформирования национального сектора безопасности и обороны.

Стороны констатировали плодотворное развитие украинско-американского сотрудничества в сфере энергетики и высказались за ее дальнейшее активное расширение.

Было также подчеркнуто обоюдное удовлетворение высоким уровнем политического диалога между Украиной и США на высшем уровне.

Президент Украины проинформировал вице-президента Соединенных Штатов о реформах, направленных на искоренение коррупции в нашей стране.

Со своей стороны Пенс отметил прогресс Украины во внедрении масштабных реформаторских мероприятий и выразил поддержку этих усилий новой украинской власти.

Напомним, Государственный департамент США одобрил 141,5 миллиона долларов помощи в области безопасности для Украины, в частности деньги на снайперские винтовки и гранатометы, и еще 250 млн долларов, противоречиво задержанных администрацией Трампа, поступят от Министерства обороны.
ForUm

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