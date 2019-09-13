Государственный департамент США одобрил 141,5 миллиона долларов помощи в области безопасности для Украины, в частности деньги на снайперские винтовки и гранатометы, и еще 250 млн долларов, противоречиво задержанных администрацией Трампа, поступят от Министерства обороны.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Defense News.

Помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер заявил, что о решении о финансировании Конгрессу сообщили поздно 11 сентября. Эти деньги могут начать использовать через 15 дней после уведомления, если возражений не будет.

«Государственный департамент оценил дальнейшие возможности иностранного военного финансирования и дополнительные возможности на счетах Противодействия российской агрессии», - сказал Купер. «Мы также оказываем поддержку по уничтожению и уменьшению конвенционного вооружения, а также по хранению оружия. Поэтому существует целый ряд помощи по безопасности, которую мы обозначили и определили для Украины».

«Я бы предположил, что будет дальнейшее оповещение, но мы вчера смогли завершить всю эту документацию и направить на Капитолийский холм», - добавил он.

Через час, во время слушания комитета по вопросам бюджета Сената, сенатор Линдси Грэм указал, что финансирование Украины со стороны Министерства обороны также может быть продлен, отметив, что Украина «получит деньги».

Напомним, издание Politico ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме сообщило что Дональд Трамп распорядился пока приостановить военную помощь Украине, чтобы убедиться в эффективности использования этой помощи с точки зрения интересов Вашингтона. Решить этот вопрос должны будут министр обороны США Марк Эспер и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Пентагон завершил анализ программы военной помощи Украине и пришел к выводу, что выделение 250 млн долларов необходимо.