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На переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске российская сторона заблокировала определение возможной даты разведения сил и средств в районе Золотого и Петровского.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского.

«При этом российская сторона заблокировала определение возможной даты разведения. Такая позиция ставит под угрозу ситуацию с безопасностью на этих участках», – подчеркнула Олифер,.

Напомним, командующий ООС Владимир Кравченко заявил, что украинская сторона осуществляет подготовительные мероприятия по отводу сил и средств вдоль всей линии соприкосновения сторон на Донбассе, но в конечном итоге все будет зависеть от зеркальных действий противоположной стороны.

 
ForUm

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