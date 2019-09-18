Освобожденным из российского плена 24-м украинским морякам не запрещали въезд на территорию Российской Федерации.
Об этом сообщил в Facebook адвокат Николая Полозова
«В настоящее время 24 украинских моряка находятся в статусе обвиняемых по уголовному делу, находящемуся в производстве следственного управления ФСБ России.
Никаких запретов на въезд в Российскую Федерацию в отношении 24 украинских военных моряков не выносилось», - подчеркнул он.
Ранее адвокат Дмитрий Динзе заявил, что власти Российской Федерации запретили въезд всем 35 освобожденным в рамках обмена пленным украинцам на территорию России.
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