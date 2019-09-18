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Власти Российской Федерации запретили въезд всем 35 освобожденным в рамках обмена пленным украинцам на территорию России. Об этом заявил адвокат Дмитрий Динзе, передает Громадське радіо.

По словам адвоката, этот запрет можно назвать «пожизненным».

«Я думаю, что запрет на въезд в Россию касается всех. Всех внесли в базу, это делается автоматически. На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют», — сказал он.

По словам адвоката, это делается под лозунгом «безопасности Российской Федерации».

«Кому-то об этом сказали, кому-то нет. Но мы не дураки, мы прекрасно понимаем, что по этим людям — пожизненный запрет на въезд. Не на какие-то 20 лет, а пожизненно», — отметил Динзе.

Напомним, 7 сентября в Украину вернулись 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Владимир Балух, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Николай Сизанович.
ForUm

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