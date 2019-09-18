Кабинет Министров на своем заседании 18 сентября назначил 8 заместителей министров, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.
Так, Наталья Форсюк назначена заместителем министра инфраструктуры, Александра Клетках - заместителем министра по вопросам европейской интеграции,
Сергей Николайчук - заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Алексей Ильяшенко - заместителем министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц по вопросам европейской интеграции.
Кроме того, Кабмин назначил Евгения Горовцапервым заместителем министра юстиции, а Александра Банчука - заместителем министра.
Ольга Онищук назначена заместителем министра юстиции по вопросам государственной регистрации, а Иван Орешник - заместителем министра юстиции - уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека.
Напомним, 6 сентября Кабинет Министров Украины назначил 11 новых заместителей своим министрам.
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