Официально около 22% древесного угля для гриля, которое импортирует ЕС, из Украины, но реальная цифра больше, поскольку часто происхождение угля на упаковках указывают некорректно. Об этом заявил, открывая в Киеве семинар по противодействию лесной преступности, ведущий консультант по вопросам лесной политики WWF (Всемирный фонд природы) в Германии Йоханнес Захнен.

По его словам, об этом свидетельствуют исследования и статистика, которыми располагает WWF, передает Радио Свобода.

Так, одним из ключевых покупателей древесного угля из Украины является Польша, одновременно именно она – среди крупнейших поставщиков угля-гриль в Германию. Собственно украинского продукта на рынке – только 12%.

Захнен уточняет, что проверки угля различных производителей выявили нарушения в 89% случаев, в частности – неправильно указаны содержание и страна происхождения, или есть признаки того, что древесина для угля срублена нелегально.

Также, добавляет исследователь, с момента запрета экспорта из Украины леса-кругляка государство за два года почти вдвое нарастило экспорт древесного угля.

По словам эксперта WWF, лесная преступность является комплексной проблемой для нескольких стран-соседей, поскольку преступные группы интернациональны и связанны с местной коррупцией. Во Всемирном фонде природы предлагают использовать для обнаружения и предотвращения лесной преступности современные технологии - спутниковое наблюдение, радиометки на древесине, анализ ее ДНК, сортировку древесины поисковыми собаками. Также в WWF отмечают, что борьба с лесной преступностью должна происходить синхронно с антикоррупционными реформами.

По данным Интерпола, экологическая преступность является третьей по прибыльности в мире. Так, наибольшая ее часть, преступления, связанные с древесиной, ежегодно приносят преступным группировкам мира от 51 до 152 миллиардов долларов.