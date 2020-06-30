Организация Earthsight прокомментировала реакцию государственных учреждений Украины на свое исследование «Лес в плоской упаковке» о вероятности незаконной вырубки леса в Украине, который в итоге используется для производства мебели IKEA.

В ответе на запрос Радио Свобода директор организации Сэм Лоусон возразил, что отчет связан с выходом IKEA на украинский рынок и имеет целью дестабилизировать ситуацию в лесной отрасли.

«Леса и лесную промышленность в Украине подрывает не Earthsight, а постоянные отказы руководства Гослесагентства работать с фактами и существенно реформироваться так, как того требуют эксперты ЕС и местные активисты уже годами. Господин (председатель Гослесагентства, - ред.) Заблоцкий «убивает гонца», если ему не нравится его сообщения. Но от того, что ему не нравится сообщение, оно от этого не становится менее правдивым», - аргументирует Лоусон.

Он прокомментировал также заявления Гослесагентства о том, что отчет якобы дублирует исследования 2018 года, а информация о его инициаторах, финансировании и участниках непрозрачна.

«Этот отчет является абсолютно новым. Он некоторым образом разоблачает те же проблемы в Украине, что и наш отчет за 2018. Это потому, что наши новые доказательства свидетельствуют о том, что эти проблемы все еще продолжаются. Это потому, что основные причины этих проблем остаются дальше. Список наших спонсоров размещен на нашем вебсайте. Мы не получаем денег от компаний. Мы сами инициировали это исследование. Его никто не заказывал... Значительная часть доказательств в нашем отчете базируется на собственных данных правительства Украины и была подготовлена ​​в консультации с ведущими экспертами по вопросам экологии и борьбы с коррупцией в Украине», - говорится в ответе Лоусона.

В отчете Earthsight вспоминает нескольких экспертов и журналистов из Украины, которые помогали собирать информацию, в том числе: проект расследований «Наши деньги. Львов», общественная организация« Украинская природоохранная группа», правозащитная организация «Экология - Право - Человек» и организация «Центр противодействия коррупции».

Обвинения в попытке дестабилизировать лесную отрасль и подорвать доверие к международному регулятору – Лесному наблюдательному совету, или FSC – в организации называют попыткой «отвлечь внимание от реальных проблем», изложенных в отчете. В частности, это отсутствие реформы Гослесагентства, к которой призывают экологи и эксперты Евросоюза.

Британская неправительственная организация Earthsight 23 июня опубликовала исследование, в котором утверждает, что поставщики древесины для IKEA из Украины часть сырья рубят незаконно.

Речь шла о вырубках бука в Карпатах для производства стульев Терйе (Terje).

Нелегальные вырубки якобы ведутся в лесоохотничьем хозяйстве поселка Великий Бычков на Закарпатье.

Главная проблема заготовки заключается в том, что, как утверждают исследователи, лицензии на «санитарные вырубки» местное лесничество выдало незаконно.

Министр охраны окружающей среды Роман Абрамовский заявил, что будет держать этот вопрос на личном контроле.

Председатель Госагентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий уже подписал приказ о проверке Великобычковского лесхоза. В то же время он раскритиковал британское расследование.