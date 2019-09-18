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Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц госпредприятия «Информационные судебные системы» Государственной судебной администрации Украины на использовании вредоносного программного обеспечения при обеспечении функционирования информационно-телекоммуникационных систем судебных органов, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы обнаружили, зафиксировали и подтвердили материалами экспертиз факты незаконного использования чиновниками госпредприятия «Информационные судебные системы» (ГП «ИСС») вредоносного программного обеспечения с функцией негласного получения информации.

Во время досудебного следствия профильными специалистами установлено использование мощностей компьютерного оборудования госструктуры для работы сторонних интернет-сайтов.

Сотрудники СБУ также задокументировали, что злоумышленники использовали серверное оборудование ГП «ИСС» для незаконного майнинга криптовалют. По предварительным выводам экспертов, действия служащих нанесли значительный ущерб государственному бюджету Украины.

Во время проведения санкционированных следственных действий по месту жительства злоумышленников правоохранители получили исчерпывающую доказательную базу противоправной деятельности, в частности, обнаружили установленное на персональных компьютерах вредоносное программное обеспечение. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 361 и ст. 361-1 Уголовного кодекса Украины двум фигурантам дела объявлено о подозрениях.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всего круга лиц, причастных к противоправной деятельности. Операция проводилась сотрудниками Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) Службы безопасности Украины совместно с работниками Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве под процессуальным руководством прокуроров Генеральной прокуратуры Украины и прокуратуры города Киева.
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