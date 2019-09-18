В среду утром темпеатура воздуха в Киеве опустилась ниже 10°С.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского последним летним днем ​​было 17 сентября, когда среднесуточная температура превышала + 15 ° С. 18 числа среднесуточная температура будет ниже этой величины, следовательно, в Киев пришла метеорологическая осень.

Метеорологическое лето в Киеве, которое началось 13 мая, завершилось 17-го сентября и в целом продолжалось 127 дней, то есть более четырех месяцев. Дольше лето было в 2012 году – оно длилось 166 дней.

Всего за лето было 23 дня с жарой выше + 30 ° С. После резкого похолодания нас ожидает на следующей неделе потепление, которое называют «бабьим летом».