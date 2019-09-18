Киевские оперативники задержали жителей Харьковщины, которые обокрали автомобиль журналиста.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, путем сканирования сигнализации злоумышленники проникли в салон чужой легковушки, откуда похитили технику и документы. Впоследствии они совершили аналогичное преступление в другом районе города.

Во время отработки территории Голосеевского района на улице Васильковской сотрудники уголовного розыска заметили двух подозрительных мужчин, которые ходили у припаркованных автомобилей и заглядывали внутрь. Поэтому полицейские решили проследить за их действиями - и не ошиблись.

Заместитель начальника оперативно-поискового отдела столичного главка полиции Владимир Мосийчук рассказал, что следователи стали свидетелями того, как правонарушители путем сканирования сигнализации проникли в багажник «Хюндай» и начали вещи владелицы загружать в свое авто.

«Воров задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались жители Харьковской области, 1983 и 1984 рождения, ранее попадавшие в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений. Установлено, что накануне фигуранты также совершили кражу ноутбука, мобильного телефона и документов, принадлежащих корреспонденту одного из информационных агентств», - сообщили в полиции.

Журналист обратился с соответствующим заявлением в полицию и сообщил о краже из авто. Сейчас правонарушители дают показания следователям, которые проверяют их причастность к совершению подобных преступлений на территории столицы.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигурантам подозрения и избрании меры пресечения. Им грозит до пяти лет лишения свободы.