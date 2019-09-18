В сентябре в рамках следственных и оперативных действий правоохранители задержали семерых подозреваемых, организаторов и исполнителей заказных убийств топ-менеджеров компании Caparol и начотдела рекламы КП «Киевский метрополитен», им объявлено подозрения, сообщает пресс-служба МВД.

Начальник ГУНП Киевской области Андрей Небытов напомнил обстоятельства резонансных преступлений, а также рассказал о проведенных правоохранителями области мероприятиях, в результате которых были задержаны подозреваемые.

В сентябре 2016 на Киевщине, в селе Крушинка Васильковского района произошло резонансное убийство директора компании Caparol. Убийство было явно заказным, ведь пострадавшему накануне неоднократно угрожали. Даже на утренней пробежке он был с травматическим пистолетом. Но это не помогло. Его расстреляли утром из огнестрельного оружия.

«Тогда следователи и оперативники собирали вещественные доказательства, анализировали мотивы преступления, выясняли возможных причастных, но, к сожалению, этого не хватило. Работа следственно-оперативной группы не прекращалась в течение 2017-2018 годов. Удалось полностью установить процесс подготовки преступления, исполнения и сокрытия следов и уничтожения вещественных доказательств. Но не было главного – подозреваемых, не хватало какой-то детали, возможно, из-за потери времени», - отметил Небытов.

В январе 2019 года в Киево-Святошинском районе произошло еще одно убийство: начальника отдела рекламы Киевского метрополитена.

«Это первое убийство в этом году, фактически на Рождество. Мужчину убили тремя ударами ножом в спину. Расследование показало, что убийство готовили заранее и это не уличная потасовка, а хорошо спланированное преступление. Большое количество оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий в течение почти девяти месяцев позволили выйти на преступную организацию, участники которой специализировались на совершении особо тяжких преступлений насильственного характера», - сообщил Небытов.

По его словам, анализируя собранные материалы, стало понятно, что подготовка, совершение и сокрытие следов преступления - идентичны с убийством директора в 2016 году.

Глава полиции Киевщины отметил, что уже во время отработки участников банды правоохранители получили неопровержимые доказательства их причастности к этому преступлению.

В сентябре 2019 криминальная полиция, следователи, спецназовцы совместно с прокуратурой Киевской области провели 21 обыск. Изъято оружие, боеприпасы, денежные средства, документы, жесткие диски и прочее. Семерых подозреваемых, организаторов и исполнителей задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им объявлены подозрения за создание преступной организации и совершению двух умышленных убийств, совершенных по заказу. Максимальное наказание - пожизненное заключение.