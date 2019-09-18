Закарпатские горные спасатели транспортировали туриста, у которого ухудшилось состояние здоровья, в лечебное учреждение. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе облуправления ГосЧС.

Днем 17-го сентября спасателям поступило сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута в урочище Усьгладен Раховского района нуждается в помощи турист, житель Киева, 1971 г.р.

Для поиска и оказания помощи пострадавшему было направлено 5 спасателей и одна единица техники горного поисково-спасательного отделения пгт Ясиня.

В 15:50 туриста нашли и оказали ему доврачебную помощь. Далее мужчину транспортировали в Ясинянскую городскую больницу с предварительным диагнозом прединсультное состояние.