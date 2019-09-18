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Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что будет способствовать проведению аудита в Киевской городской государственной администрации.

Об этом он заявил на пресс конференции, сообщает Укринформ.

«Мы отправили письмо о проведении аудита. Сейчас распространяются слухи о коррупции. Мы работаем абсолютно открыто. Более 100 человек были уволены за коррупцию, документы отправлены в правоохранительные органы. Служба внутреннего аудита всегда работает. Чтобы не было разных слухов, мы отправили письмо по проверкам. Пожалуйста – мы абсолютно открыты и готовы предоставить все материалы для этой проверки», - сказал Кличко.

Как сообщал ForUm, народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Ткаченко обратился к премьеру Алексею Гончаруку с просьбой провести аудит работы мэра Киева Виталия Кличко и КГГА. Премьер-министр разрешил провести этот аудит.
ForUm

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