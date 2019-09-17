также в разделеОбщество
17 сентября. Картина дня
Прокуратура проверяет информацию о пытках в ужгородской полиции 9
СМИ: И.о. главы Госгеокадастра Колотилин хочет остаться главным по распилу земли и при новой власти 8
В Украине еще потеплеет 9
Избрана мера пресечения женщине, которая из мести подожгла лес в Чернобыльской зоне 13
Избран новый глава КСУ 28
На Закарпатье хотят оставить 4 района вместо 13 16
Карпюк еще не определился, чем займется в Украине 18
В ООН призвали Украину обеспечить выплату пенсий жителям ОРДЛО 23
ГБР расследует причастность полиции к игорному бизнесу на Днепропетровщине 10
Убившему патрульных экс-торнадовцу оставили пожизненный срок 17
Украинцы теперь смогут выбрать врача онлайн 16
США и ЕС отреагировали на поджог дома Гонтаревой 44
Верланов предложил хамам из Налоговой подать в отставку 20
Разведка: РФ ускоряет выдачу паспортов на Донбассе 37
Зеленский поручил Баканову расследовать пожар в доме Гонтаревой 27
Полиция не исключает, что Гонтарева сама заказала поджог дома 38
Портнов сообщил об аресте «Кузни на Рыбальском» 40

Освобожденный политзаключенный Николай Карпюк рассказал, что его задержали, когда он ехал в Россию, чтобы договориться о встрече главы «Правого сектора» Дмитрия Яроша и президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает Украинская правда.

«Был у меня один очень хороший знакомый, человек, который крестил моего сына, которому я доверял. Он обратился ко мне за несколько дней до этой поездки с тем, что Путин и его окружение имеет большое желание встретиться с руководством «Правого сектора». Так случилось, что мне пришлось уехать на несколько дней из Киева. Вернулся я 15-го (марта) вечером, 16-го у нас было совещание тогдашнего руководства «Правого сектора», на которой принималось решение, ехать мне или нет.

Скажу откровенно, я допустил большую глупость, что поехал в эту Россию, потому что даже не думал, что в 21 веке даже в той же России может быть такое беззаконие и такое отношение к человеку...

Купились мы и на то, что это должен  был быть предварительный разговор с Путиным или с человеком с его близкого окружения, от которого зависела следующая встреча Путина с Ярошем. Мы ставили вопрос, чтобы она не проходила в Москве.

Таким образом, согласовав все это, доверяя человеку, который занимался организацией этого процесса, и осознавая, что мы стоим на пороге войны с Россией и у нас появляется шанс сохранить мир, было принято решение на эту поездку. Мы ехали на автомобиле, на границе Украины и России приехали группы ФСБ и меня арестовали», - рассказал он на пресс-конференции.

По словам Карпюка, позже он понял, что это была спланированная операция, рассчитанная на то, что если не Яроша, то кого-то из руководства «Правого сектора» необходимо арестовать для того, чтобы внести деструктив в процесс формирования «Правого сектора» как политической партии.

Освобожденный политзаключенный добавил, что встреча непосредственно Яроша с Путиным планировалась в Ново-Огарево.

Когда Карпюк ехал в РФ, то думал, что встретится с человеком из близкого окружения Путина. По словам Карпюка, Ярош о поездке в Россию знал, потому что накануне этой поездки руководство «Правого сектора» обсуждало поездку, где решили, что должен ехать Карпюк.

Также Карпюк отметил, что ни Наливайченко, ни Ярош не имеют никакого отношения к его заключению, и он никого не обвиняет.

Он рассказал, что после освобождение 7 сентября еще не виделся с Ярошем, но они разговаривали по телефону.

Напомним, 7 сентября в Украину вернулись 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Владимир Балух, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Николай Сизанович.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги