Освобожденный политзаключенный Николай Карпюк рассказал, что его задержали, когда он ехал в Россию, чтобы договориться о встрече главы «Правого сектора» Дмитрия Яроша и президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает Украинская правда.

«Был у меня один очень хороший знакомый, человек, который крестил моего сына, которому я доверял. Он обратился ко мне за несколько дней до этой поездки с тем, что Путин и его окружение имеет большое желание встретиться с руководством «Правого сектора». Так случилось, что мне пришлось уехать на несколько дней из Киева. Вернулся я 15-го (марта) вечером, 16-го у нас было совещание тогдашнего руководства «Правого сектора», на которой принималось решение, ехать мне или нет.

Скажу откровенно, я допустил большую глупость, что поехал в эту Россию, потому что даже не думал, что в 21 веке даже в той же России может быть такое беззаконие и такое отношение к человеку...

Купились мы и на то, что это должен был быть предварительный разговор с Путиным или с человеком с его близкого окружения, от которого зависела следующая встреча Путина с Ярошем. Мы ставили вопрос, чтобы она не проходила в Москве.

Таким образом, согласовав все это, доверяя человеку, который занимался организацией этого процесса, и осознавая, что мы стоим на пороге войны с Россией и у нас появляется шанс сохранить мир, было принято решение на эту поездку. Мы ехали на автомобиле, на границе Украины и России приехали группы ФСБ и меня арестовали», - рассказал он на пресс-конференции.

По словам Карпюка, позже он понял, что это была спланированная операция, рассчитанная на то, что если не Яроша, то кого-то из руководства «Правого сектора» необходимо арестовать для того, чтобы внести деструктив в процесс формирования «Правого сектора» как политической партии.

Освобожденный политзаключенный добавил, что встреча непосредственно Яроша с Путиным планировалась в Ново-Огарево.

Когда Карпюк ехал в РФ, то думал, что встретится с человеком из близкого окружения Путина. По словам Карпюка, Ярош о поездке в Россию знал, потому что накануне этой поездки руководство «Правого сектора» обсуждало поездку, где решили, что должен ехать Карпюк.

Также Карпюк отметил, что ни Наливайченко, ни Ярош не имеют никакого отношения к его заключению, и он никого не обвиняет.

Он рассказал, что после освобождение 7 сентября еще не виделся с Ярошем, но они разговаривали по телефону.

Напомним, 7 сентября в Украину вернулись 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Владимир Балух, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Николай Сизанович.