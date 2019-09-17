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Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста 22-летней женщине, которая подожгла лес в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Досудебным расследованием установлено, что 10 сентября текущего года 22-летняя подозреваемая, находясь на обочине автодороги между селами Новые Соколы Иванковского и Романовка Полесского района Киевской области, на почве неприязненных отношений, которые у нее сложились с работниками государственного лесохозяйственного предприятия, по причине мести за якобы не выплаченную ей зарплату решила поджечь лес.

Для этого она в трех местах подожгла сухую траву на обочине автодороги, в результате чего возник неконтролируемый процесс горения. Пожар быстро перекинулся на лес, а после – перешел на леса Чернобыльской зоны. Огнем уничтожено остатки растительности, естественное состояние почвенного покрова и микроорганизмы на площади 14 га.

Для ликвидации пожарные привлекли специальную пожарную технику и даже авиацию.

Действия 22-летней правонарушительницы квалифицированы по ч. 1 ст.245 УК Украины, а именно уничтожение или повреждение лесных массивов.

Броварской местной прокуратурой в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, которое судом рассмотрено и удовлетворено.

Напомним, возгорание произошло 11 сентября в 12:25 вблизи с. Новые Соколы Ивановского района на территории Дымарского лесничества.
ForUm

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