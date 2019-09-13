В ходе оперативно розыскных мероприятий полиция установила личность подозреваемой в поджоге леса в Чернобыльской зоне, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Ею оказалась жительница с. Старые Соколы Иванковского района. Женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после - перешла на Чернобыльскую зону.

Для ликвидации пожарные привлекли даже авиацию. Сейчас пожар продолжается, для тушения применена специальная пожарная техника.

Подозреваемая женщина сейчас дает показания следователям.

Открытое уголовное производство по ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, возгорание произошло 11 сентября в 12:25 вблизи с. Новые Соколы Ивановского района на территории Дымарского лесничества.