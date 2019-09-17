Сегодня, 17 сентября, в северном пригороде афганской столицы на предвыборном митинге в поддержку президента Ашрафа Гани произошел теракт: сдетонировало самодельное взрывное устройство, которое злоумышленник-смертник взорвал рядом с автомобилем сил безопасности. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на местный ресурс Tolo News.

В результате теракта погибли по меньшей мере 24 человека, более 30 получили ранения различной степени тяжести. По данным главы местной областной больницы, на которого ссылается Reuters, среди погибших - женщины и дети, причем большинство жертв - гражданские лица.

Сам Гани не пострадал. Он как раз готовился выйти к людям с речью, как прогремел взрыв.

Пока никто не взял на себя ответственность за эту атаку в Чарикаре, провинция Парван.

Примерно в то же время в результате другого взрыва в центре Кабула погибли по меньшей мере три человека.