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«Обменный фонд» удалось увеличить благодаря тому, что риторика Владимира Зеленского отличается от риторики Петра Порошенко. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова выразила в интервью LB.ua

«Насколько мне известно, президенты (Украины Владимир Зеленский и РФ Владимир Путин. - Ред.) определили, кто из граждан попадает в этот список по освобождению. Мы занимались реализацией договоренностей между президентами. Сначала были 24 моряка ... Потом президент Зеленский смог договориться и увеличить эту цифру - он делал это лично», - сказала омбудсмен.

Она подтвердила, что велись «разговоры, о которых мы не знаем».

По словам Денисовой, более успешными переговоры Зеленского с Путиным, чем Порошенко с главой Кремля, были потому, что у Зеленского и Порошенко «разная риторика». «Я думаю, что изменение некоторых позиций, о чем говорил президент Зеленский, сыграло важнейшую роль в достижении этой цели», - считает она.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.
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