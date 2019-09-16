В Тернопольской области 34-летний мужчина из-за ревности убил свою 18-летнюю подругу, нанеся ей около десяти ножевых ранений в руки и область грудной клетки.

По данным облполиции, трагедия случилась 14 сентября в селе Воля Теребовлянского района.

Потерпевшая в течение нескольких лет встречалась со своим убийцей.

Друзья девушки рассказывают, что пара не общалась около трех недель, так как она уехала на учебу в Тернополь. Она – студентка второго курса местного вуза.

Приехала жительница Теребовлянщины в район на праздник вместе с друзьями – парнями и девушками. В момент, когда юноши отошли от подруг, к их знакомой подбежал неизвестный мужчина и начал кричать, а потом, вытащив нож, стал наносить ей удары. За девушку вступился один из парней. Его нападающий также ранил.

После этого злоумышленник скрылся в неизвестном направлении, а его жертва скончалась по дороге в больницу. Раненому парню оказали медпомощь. Угрозы его жизни нет.

На поиски злоумышленника по тревоге подняли Теребовлянский отдел полиции, кинологов, спецназовцев. Правоохранители проверяли район и лесополосу. Нашли нападающего под утро. Он скрывался в лесу, недалеко от собственного дома.

Мужчину задержали в соответствии со статьей 208 УПК. Ему сообщили о подозрении по статье 115 часть 1 УК - умышленное убийство. Одна из версий убийства, которую рассматривают следователи - ревность. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается следствие.