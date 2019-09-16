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На Харьковщине в селе Лебяжье в день церковного новолетия, 14 сентября, митрополит Изюмский и Купянский Елисей совершил освящение храма в честь архистратига Михаила.

Фото: Изюмская епархия УПЦ

После чина освящения митрополит Елисей возглавил в храме первую Божественную литургию, сообщил Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Изюмской епархии.

«Сегодня у нас светлое духовное торжество по случаю освящения нового дома Божия. Каждый святой храм является частицей неба на земле и в церкви Христовой, мы вверяем себя Богу через молитву. Господь научает нас Своей извечной божественной справедливости, истине и добродетели», - сказал митрополит.

Владыка Елисей наградил орденами и церковными грамотами тех, кто внёс свой вклад в укрепление христианских ценностей и поддержку приходской общины.
ForUm

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